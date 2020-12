Gracia reconoció que le gustaría mantener a su plantilla intacta

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, señaló este lunes que sí le da importancia a la situación del equipo en la clasificación, a seis puntos de Europa y a uno del descenso, pero indicó que dada la igualdad que hay, más importante que estar un puesto arriba o abajo es mejorar en lo que debemos mejorar.

"El que quiera ser más negativo verá la distancia con el descenso y el más optimista pensará que con una victoria más podemos mirar a una cota más alta", apuntó en una rueda de prensa el técnico, que dijo ser de estos últimos.

Respecto al Sevilla, al que se medirá este martes en Mestalla señaló que es un rival de entidad, que está jugando "muy bien" en todas las competiciones y que tiene una gran plantilla.

"Es un rival muy exigente y con muchos recursos, con jugadores más físicos y otros con muchos recursos técnicos. Están muy bien organizados como equipo, son muy completos. Tienen además jugadores con mucha experiencia", recalcó.

Gracia dijo que aspiran a ganar los tres puntos y admitió que hasta ahora los resultados han sido mejor contra equipos potentes como el sevillano que ante otros teóricamente más accesibles.

"Con equipos que han tenido más iniciativa nos hemos sentido más cómodos", señaló Gracia. "Nuestro termómetro son todos los partidos, los puntos valen igual, aunque los resultados ante los de la parte alta han sido mejores, pero no les hemos dado más importancia ni antes ni después. Tratamos de poner el foco siempre en el siguiente partido, es la manera de ser lo más ambicioso posible", explicó.

El técnico navarro se felicitó por la capacidad de reacción que han mostrado cuando se han visto por detrás en el marcador, como pasó el sábado en el Camp Nou. "Las reacciones han sido muy buenas, el equipo muestra orgullo y capacidad de reacción aunque para llegar ahí se ha concedido de inicio", recordó.

También se mostró satisfecho por el partido que han sacado a las jugadas de estrategia y apuntó que les han dado un porcentaje alto de goles y quieren seguir potenciándolas aunque también mejorar en goles en juego.

A preguntas de los periodistas, Gracia alabó el papel que tuvieron dos jugadores como Gonçalo Guedes y Mouctar Diakhaby. "El otro día vimos a Gonçalo a un muy buen nivel compartiendo delantera con Maxi Gómez. Fue determinante en el partido. En un partido muy exigente cuidó al máximo todos los detalles y cuajó uno de sus mejores partidos desde que estoy aquí", señaló Gracia, que dijo estar contento con su rendimiento como segunda punta pero también que puede jugar en la izquierda o en la derecha.

"A Diakhaby lo veo muy bien. Fue un partido bastante completo como equipo e individualmente y él no fue una excepción. A parte del gol, está todo lo que aportó en defensa y creo que estuvo a muy buen nivel", señaló.

"Me gustaría que los jugadores que tengo se mantengan, pero no está bajo mi control, ha habido salidas que no se esperaban. No tengo el control de qué jugadores van a salir o qué jugadores van a llegar", confesó

El técnico repasó además la enfermería y dijo que Uros Racic es duda por haberse encontrado indispuesto y que Hugo Guillamón y Jasper Cillessen son aún baja por lesiones musculares. "Hugo está en proceso de recuperación, cerca de la vuelta es cierto que la semana pasada tuvimos un frenazo que no evolucionaba tan bien cómo esperábamos pero va por el buen camino y espero que vuelta pronto", señaló.