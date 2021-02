Gracia reveló que habló con Lim por teléfono

El entrenador del Valencia Javi Gracia confirmó este viernes que el pasado martes conversó telefónicamente con el presidente Anil Murthy y que este le preguntó por el equipo, pero aseguró que cree que su situación personal no es diferente a la de otras semanas.

"Esta semana, el día de descanso de la plantilla, estaba en la oficina y me pasaron una llamada del presidente. Hablé con él unos minutos, me preguntó por la situación del equipo y nada más. Se preocupó por la situación del equipo y queriendo saber cómo estaba", explicó en una rueda de prensa.

El entrenador detalló que fue "una llamada corta, por teléfono, mostrando interés en cómo estaba el equipo y nada más".

"Mi situación no es diferente, venimos de un mal resultado y un mal partido y eso te mantiene más preocupado por la situación pero el día a día no cambia", apuntó Gracia, que dijo no contemplar otra opción en el choque del sábado ante el Celta "que no sea ganar" por lo que no hace "otro tipo de valoraciones".

"Sigo siendo optimista, sigo siendo positivo y pienso que lo vamos a hacer bien", apuntó antes de ser preguntado por si le preocupa dejar de ser el técnico del equipo.

"Mi intención desde hace tiempo sabéis cuál es, no tiene sentido hablar de él. Lo que me preocupa es hacer las cosas mejor en el siguiente partido sabiendo que los puntos que hay en juego son muy importantes", contestó.

"Lo que quiero es hacer mi trabajo lo mejor posible y que el equipo gane. Lo que me preocupa o me deja de preocupar no interesa", añadió.

También fue preguntado por si espera que, dado que Murthy está en Singapur, eso pueda llevar a que pueda conversar personalmente con el máximo accionista Peter Lim. Gracia dijo que no se le ha avisado de que vaya a pasar y esquivó decir si le gustaría que pasara.