Gracia se desentiende de su futuro en el Valencia

El entrenador del Valencia Javi Gracia no quiso analizar la posibilidad de que el club de Mestalla prescinda de sus servicios tras haber quedado eliminado de la Copa del Rey y si vuelve a caer el equipo en puestos de descenso porque dijo que no es una decisión que deba tomar él.

"Eso no depende de mí. Tengo que intentar hacer jugar mejor al equipo, tener más opciones de ganar y conseguir mejores resultados. Lo demás es trabajo de otras personas", apuntó en una rueda de prensa.

También se mostró esquivo ante la pregunta de si considera justo o no que se plantee esa opción tras no haber llegado fichajes ni en la ventana de verano ni en la actual de invierno y tras haberse marchado jugadores importante como Geoffrey Kondogbia, al que se vendió tras decirle que no saldría.

"Lo que yo opine en este caso importa más bien poco, lo realmente importante es la situación del equipo y trato de hacer un gran esfuerzo por mejorar", señaló.

Gracia recordó también que "las situaciones personales quedan a un lado, el club está por encima de las personas y por supuesto por encima del entrenador".

"La justicia o injusticia en cuanto a situaciones de los entrenadores es subjetiva, pero cualquier cese para cualquier entrenador supone una gran frustración", señaló.

El técnico dijo que cree que "como todos los entrenadores" su futuro depende de los resultados y no de la situación económica del club y dijo que si alguna vez ha dicho que el objetivo es acabar la temporada es "porque es lo más inmediato, no que después no quiera estar".