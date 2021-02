Gracia tiene en Vallejo al mejor jugador número 12 de LaLiga

Después de dos jornadas sin conocer la victoria, el Valencia volvió a sumar los tres puntos. Y lo hizo en Mestalla y ante el Celta por 2-0. Manu Vallejo marcó en el 94' el 1-0 después de haber salido en el 81'.

El delantero de 24 años, con su tanto ante el conjunto gallego, ya suma un total de cuatro saliendo desde el banquillo. El que más en toda la Primera División Española.

Javi Gracia parece haber encontrado a su jugador número 12, aunque el propio futbolista no quiere ser tachado como tal. "En frío, cuando no juego de titular me cabreo porque todos queremos jugar de inicio. El que diga lo contrario, miente", dijo al finalizar el choque.

Sin ir más lejos, Vallejo suma seis dianas esta temporada, una más que Maxi Gómez, que ha disputado hasta un total de 800 minutos más. Manu está llamando a la puerta de la titularidad y sus números lo avalan.