Gracia, tranquilo pese a las bajas: "Tenemos alternativas de garantías"

Javi Gracia confía en su plantilla. El entrenador del Valencia aseguró ante los medios de comunicación en rueda de prensa que tiene "alternativas de garantía" para suplir a José Luis Gayà, Carlos Soler, Uros Racic y Maxi Gómez.

"Habéis dicho que si he utilizado a 30 y tantos jugadores durante la temporada y eso hace que ahora tengamos alternativas de garantía para los partidos que nos quedan. Hay confianza plena del cuerpo técnico y del resto de los compañeros", señaló en una rueda de prensa conjunta con Paco López.

Y añadió sobre el esperado derbi valenciano: "Nosotros, más allá de ausencias, llegamos bien, con ánimo y confianza. Sabiendo que tendremos algunos contratiempos, más por ausencias que por otras cosas pero con mucha ilusión".

"Trataremos de que nuestra imagen fuera mejore, algo que no es difícil. En nuestras últimas dos salidas la imagen no ha sido buena, pero quiero ser justo con el equipo y fuera de casa ha hecho buenos partidos y resultados importantes ante rivales como la Real Sociedad o el Barcelona. No hemos estado a nuestro nivel en esas últimas dos salidas y tenemos que cambiarla imagen pero no siempre ha sido así", comentó el entrenador 'che'.

"Lo que queremos es ganar, hacer un buen partido y ser fieles al trabajo que se está haciendo y a la mejora que se está viendo, pero esa mejora tiene que ser constante para sacar puntos en un estadio como el que vamos a visitar este viernes", recordó.

Al igual que Paco López, Gracia no se cansó de elogiar a su rival: "El Levante es un gran equipo y no va a ser nada fácil. Su mejor virtud diré que el entrenador. He convivido con él años atrás, lo considero un gran entrenador y está ayudando a que el club alcance su nivel. La fortaleza que tiene como equipo, frente a la adversidad o con contratiempos importantes, le ha ayudado a hacer una brillante campaña en la Copa y a estar en una situación tranquila en la Liga".

En cuanto a los objetivos, Gracia comentó: "No miramos la distancia, sino que queremos aprovechar oportunidades. El equipo ha pasado por momentos delicados y hemos sido capaces de conseguir mejores resultados y como consecuencia de todo eso podríamos alcanzarles".

"En esas rachas de dos o tres partidos ganados te puede parecer que puedes luchar por unos objetivos y si los pierdes estás peleando por otros. No quiero poner nombres. Hay que ir mirando a paso corto, ya tendremos tiempo para ver otras cosas", añadió.

Finalmente, dejó clara la importancia de conseguir la victoria en el derbi: "Somos conscientes de ello porque para las aficiones siempre supone algo extra. Lo anímico siempre es importante aunque en este tipo de partidos puede influir menos, porque enfrentarse a un equipo de la misma ciudad ayuda a tener una motivación extra. Pero más allá de que sea un derbi, lo realmente importante es que cada vez quedan menos partidos, la importancia de los puntos cada vez es mayor y hay que afrontarlo como tal".