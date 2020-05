Dani Güiza pasó por 'El Partidazo de COPE' para celebrar su renovación con el Atlético Sanluqueño, equipo con el que firma un nuevo contrato a sus 40 años.

"Estoy muy contento y muy agradecido a mi club. En agosto cumplo los 40 y ya de aquí no me muevo. Últimamente no soy titular, a ver si cambia la cosa", comentó el veterano jugador español.

Además, no dudó en comentar aquella imagen comprando cerveza que se hizo viral, en la que aparecía el jugador junto a varios paquetes de Cruzcampo y el texto: "Cervecita fresquera para pasar la cuarentena".

Güiza no dudó en bromera en la radio sobre ello: "No sé qué foto visteis, pero eran solo tres paquetes de cerveza. Compré para un mes. Eran dos cervezas al día. Tampoco era para tanto".

También tuvo tiempo el español de recordar la Eurocopa que ganó con la Selección en el año 2008, una conquista muy especial: "Ver esos partidos me hace llorar. Gracias a Luis Aragonés pude triunfar".