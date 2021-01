"Gracias a Mangala y Guedes superé mi bloqueo y me mantuve centrado"

El pasado año, Thierry Correia aterrizó en Mestalla procedente del Sporting de Portugal. Pero su falta de experiencia en Primera División se hizo notar y su rendimiento en el Valencia no fue el esperado.

El lateral derecho luso de 21 años sigue todavía en el conjunto 'che', en el que sigue aprendiendo día a día. En unas declaraciones concedidas a 'Batzine', Correira no tuvo problemas en reconocer que vivió un infierno en sus primeros días en la ciudad valenciana.

"Mangala y Guedes me ayudaron a superar mi bloqueo mental y a mantenerme centrado", desveló el ex jugador del Sporting, que en contró en sus dos compañeros el muro en el que sostenerse.

Y reconoció que tal vez se precipitó con su llegada a la Liga Española: "No me sentía parte del equipo porque no jugaba mucho. Confíe en mis padres y pensé que tal vez debía de haberme quedado más tiempo en el Sporting".