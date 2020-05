"Gracias, Sevilla, por convertirme en el más victorioso de la historia"

Dani Alves se convirtió por méritos propios en uno de los mejores extranjeros de la historia de la Liga. Comenzó su historia en el Sevilla, donde ganó varios títulos, y luego agrandó su leyenda en el Barcelona.

Antes de regresar a su país, siguió ganando títulos en la Juventus y el PSG hasta convertirse en el jugador más laureado de la historia.

Pero el brasileño no ha olvidado sus comienzos. Agradeció al Sevilla en el 14 aniversario de su primera Copa de la UEFA que le permitiera llegar a Europa para convertirse en uno de los mejores.

"Un día como ese comencé a escribir mi historia en Europa y, como se dice, la primera vez nunca se olvida", arrancó en Instagram.

"Los que me conocen saben que lo que más me importa no son los títulos, sino los legados que se contruyen detrás de cada logro. Me siento orgulloso de haber ayudado al Sevilla a escribir grandes capítulos de su historia. Solo algunos privilegiados como yo podemos ser parte de ese libro victorioso", continuó orgulloso en la red social.

"Estoy eternamente agradecido al Sevilla por abrir sus puertas para que pudiese entrar, salir y transformarme en el más victorioso de la historia de este deporte. Y los que piensan que este libro se quedó ya sin páginas, sigan pensando, yo seguiré colocando páginas doradas en esa humilde y gigante historia", concluyó el jugador de Sao Paulo.