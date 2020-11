La gran obra de Gerrard: el Rangers ha resurgido

Más de ocho años han pasado desde que el mítico Glasgow Rangers se declarase en bancarrota y el Rangers FC ocupase su lugar en la Cuarta División del fútbol escocés. En 2016, esta entidad de nuevo cuño ascendía a la Scottish Premiership con la ambición de discutirle la hegemonía a su eterno rival, como ya hiciese su antepasado. Por primera vez desde entonces, la utopía podría tornarse realidad.

Bajo la batuta de Steven Gerrard, leyenda del Liverpool y el fútbol británico en general, los 'Gers' se están permitiendo volver a soñar no solo con llevarse algún que otro 'Old Firm', el 'Clásico' nacional, sino también el primer título liguero para un equipo de Glasgow que no sea el Celtic en una década, además de volver a pasear los colores de su club con orgullo por el Viejo Continente. La nostalgia feliz.

Los Rangers lideran con 35 puntos -nueve más que los blanquiverdes, con dos jornadas menos- y una digna solvencia defensiva la Primera División de Escocia. Once victorias y dos empates mantienen invicto al conjunto de Ibrox Park, que afronta con altas dosis de moral su tercer encuentro de la Europa League ante el Benfica en el Estadio da Luz. Ambos llegan al choque con dos victorias en otros tantos partidos en el bolsillo.

En juego está el liderato del grupo y un billete virtual que dé acceso directo a los dieciseisavos de final de la segunda competición continental, que ya se le escapó en 2008 a los británicos y en 2013 a los lusos. También la imbatibilidad continental de Allan McGregor, de 38 años, quien apenas ha encajado dos goles en los diez duelos que ha disputado este curso.

El veterano guardameta es el pilar sobre el que se sustenta un sistema defensivo que los expertos de las Islas Británicas empiezan a calificar de 'mourinhista', a pesar de los abrumadores registros ofensivos de su equipo, liderados por el carrilero derecho y capitán James Tavernier con diez tantos y cinco asistencias de las que se han aprovechado sus compañeros. Especialmente el central Connor Goldson (5 goles), bastión de los Rangers a balón parado.

Escoltados por el mediocentro Glen Kamara, el rumano Ianis Hagi (cuatro goles, siete asistencias) y el canadiense Scott Arfield (tres goles y tres asistencias) han podido confirmarse como los sorprendentes 'playmakers' de una plantilla que promedia 2,06 tantos por encuentro, apenas encaja 0,13 y cuenta ya con 15 goleadores distintos solo esta temporada.

Un mecanismo perfectamente engrasado por un amplio y variopinto abanico de hombres de ataque, entre los que destacan Ryan Kent y el enrachado Alfredo Morelos con seis goles y una asistencia cada uno, así como el incombustible Jermain Defoe, de 38 años, autor de otros tres tantos.

Argumentos de sobra para poner aun más en entredicho el nuevo y mastodóntico proyecto de Jorge Jesus en Lisboa tras su fracaso en la previa de la Champions League y, por qué no, poner en marcha la máquina del tiempo que permanecía olvidada en un polvoriento rincón de la memoria colectiva de la ciudad de Glasgow.