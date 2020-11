La gran victoria del Borussia: ¿ha copiado el Bayern su política de fichajes?

"Operan como la industria china: observan lo que todo el mundo hace, lo copian, invierten dinero y contratan a diferentes personas para poder superar el original”. Así de duro y contundente se mostraba Jürgen Klopp cuando Robert Lewandowski se convertía en el segundo futbolista del Borussia Dortmund que ponía rumbo al Allianz Arena en dos años tras Mario Götze.

De la noche a la mañana, el poderío económico del Bayern de Múnich se llevaba por delante la columna vertebral que tanto tiempo y esfuerzo le había llevado construir al preparador alemán, borrando de un plumazo a su principal competidor por el título de la Bundesliga. Desde entonces, y tras dos temporadas consecutivas de éxitos en Westfalia -doblete incluido en 2012-, nadie le ha vuelto a discutir su hegemonía a los bávaros.

Los aurinegros iniciaban así un nuevo y doloroso ciclo, marcado por la puntill’ que supuso la derrota ante los muniqueses en la final de la Liga de Campeones de 2013 (2-1). Aunque su técnico y su director deportivo, Michael Zorc, siguieron al pie del cañón, un ciclo había terminado. Klopp pondría fin a siete años de ensueño en 2015. A pesar de ello, un año después, Mats Hummels, canterano del Dortmund para más inri, fichaba por el Bayern.

Por el banquillo del Dortmund han pasado hasta cuatro técnicos distintos que han intentado, sin éxito, llenar el vacío que dejó el actual preparador del Liverpool. Solo Thomas Tuchel dio la sensación de poder devolverle al equipo la gloria perdida con la conquista de la Copa de Alemania en 2017, pero sus diferencias con Hans-Joachim Watzke, al que Klopp veneraba, dieron paso a Peter Bosz, Peter Stöger y Lucien Favre.

Las críticas a la política caníbal del vigente campeón de Europa han sido una constante desde que Jürgen Klopp la denunciase públicamente hace ya cerca de seis años. Sin embargo, pocos parecen haberse detenido a estudiar con detenimiento los movimientos del director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, en los últimos años. De hecho, parece haberse inspirado -¡y mucho!- en los de Michael Zorc.

Mientras el Dortmund se ha ganado a pulso la fama de club especializado en captar y desarrollar jóvenes talentos a los que dar salida para obtener pingües beneficios, el equipo de Múnich ha estado formando su propio elenco de futuras estrellas. Niklas Süle, por ejemplo, fichó en 2017 con solo 21 años. Corentin Tolisso, con 22. Eso sí, y al contrario que los de Westfalia, el Bayern no escatimó en gastos, invirtiendo 61,5 millones de euros en ambos.

Lo mismo ocurrió aquella temporada con Kingsley Coman (21M€), cuando contaba 21 primaveras, o con un Benjamin Pavard de 23 años y campeón del mundo en 2019 (35M€). Sin embargo, es Lucas Hernández (23 años) el que se lleva la palma tras haber abonado el club muniqués los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión al Atlético de Madrid el año pasado. Las inversiones menos llamativas se realizaron con Marc Roca (23 años, 9M€) yel espectacular Alphonso Davies (18 años, 10M€).

No obstante, y pese a sus constantes muestras de poderío a golpe de talonario, al Bayern no se le puede negar lo eficaz de su estrategia de esperar a que expiren los contratos de algunos de los futbolistas más prometedores de la Bundesliga, atrayéndolos a un proyecto ganador sin apenas esfuerzo y a coste cero. Es lo que ocurrió con Serge Gnabry (22), Leon Goretzka (23) o Alexander Nübel (23), llamado a ser el heredero de Manuel Neuer.

Esto ha obligado a Michael Zorc y su extenso equipo de ojeadores a reinventarse y competir aún mas duro si cabe por ser los primeros en localizar el talento. A veces, sin embargo, la directiva del BVB se ha visto obligada a tirar de chequera para no dejar escapar a Jude Bellingham (17 años, 23M€), Julian Brandt (23, 25M€), Abdou Diallo (22, 28M€) o Erling Haaland (19, 20M€).

La premisa en el Signal Iduna Park parece clara: no rebasar los 30 millones de euros de inversión. Sólo así -al menos, en el mercado futbolístico previo a la pandemia- puede garantizarse que el fichaje no será una ruina para un club que no hace tanto se salvó de la bancarrota. Por eso, cada joya que llega a gratis o a bajo coste (como Jadon Sancho, por 7M€) es un pequeño triunfo para Watzke y Zorc. El último gran éxito parece residir en Youssufa Moukoko.

Christian Pulisic (20), Mikel Merino (22) o Aleksander Isak (19) son la prueba viviente de que se puede sacar rédito deportivo y económico a un futbolista joven y con talento en tiempo récord. Que eso sirva para destronar al todopoderoso Bayern es otra historia.