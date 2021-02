Gravesen alabó a Woodgate en el Madrid

Jonathan Woodgate y Thomas Gravesen no pasarán a la historia por ser los mejores fichajes del Real Madrid, pero labraron una bonita amistad en el combinado blanco.

Una vez se conoció que Woodgate entrenaría al Bournemouth, el que fuera su compañero en el Santiago Bernabéu alabó el compañerismo del jugador británico.

"Mis recuerdos sobre estar en el Real Madrid fue que hice un gran amigo. Fue Jonathan Woodgate. Pasé una gran época con él. Fue una gran persona", aseguró el danés en un vídeo subido a las rede ssociales.

Recordó Gravesen que "al principio estaba lesionado". "Siempre me ayudó cuando estaba en el banquillo. Yo tenía muchas amarillas, siempre estaba quejándome, poniendo excusas. Me avisaba que tenía que ser más disciplinado. Siempre me entendía".

Eso sí, Gravesen también habló del episodio más destacado de Woodgate, su debut: "Los entrenadores eran muy distintos a los que había en Inglaterra. Contra el Athletic fue expulsado en casa por doble amarilla. No podía creer que él fuera quien estaba expulsado".