Gravina confirma que habrá 'play off' si la Serie A no se puede completar

Ya es oficial que el 20 de junio regresará la Serie A. No obstante, toda ser prevenido por los estragos de la pandemia en el país italiano. Así que la alternativa que se manejaba de recurrir a un 'play off' en el caso de que no se pueda rematar la competición ya es una realidad.

"Si hay una suspensión momentánea, utilizaremos 'play off' y 'play out' para mantener los principios meritocráticos. Si fuera definitiva, utilizaremos un algoritmo que aprobaremos antes del reinicio de la liga. Lo propondremos en el Consejo federal del 8 de junio", comentó Gabriele Gravina, presidnete de la Federación Italiana de Fútbol en 'Sky Sport'.

Incluso el dirigente abrió la posibilidad a que en la próxima temporada se opte por un formato nuevo de competición. "Si podremos iniciar la próxima temporada el 12 de septiembre, tendremos que acabarla respetando los plazos, jugando más en invierno. Esperamos poder seguir con las mismas reglas, pero estamos listos para considerar soluciones alternativas".

Con todo, se mostró feliz por la posibilidad de retomar el fútbol y dejó un mensaje a los más agoreros: "El fútbol saldrá de esto muy reforzado. Las reuniones del jueves fueron muy tranquilas. Queremos darle un mensaje de esperanza a nuestro país. Hubo mucha preocupación, tuvimos que superar los 'filósofos del obvio', los fautores del 'plan B' y los del 'no se puede hacer todo'. Sin embargo, os garantizo que siempre fuimos conscientes de que el fútbol tenía que reiniciar por todo lo que representa".

Respecto al follón de los contratos que acaban el 30 de junio, Gravina lo ve como "un tema delicado". "Hay indicaciones de la FIFA y estamos buscando un acuerdo entre todas las partes, sobre todo con la Asociación de Futbolista", indicó.