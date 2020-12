Grbic, expectante ante su nueva oportunidad en la portería 'colchonera'

Aunque Oblak se lleva los focos de la portería 'colchonera', el esloveno tiene un relevo en el banquillo procedente de Croacia que responde al nombre de Ivo Grbic. El meta hizo su debut en Copa del Rey y espera seguir teniendo oportunidades en el Atlético de Madrid.

Ante el Cardassar en la competición, el arquero salió de titular y pudo por fin estrenarse como jugador rojiblanco. En palabras recogidas por 'Sportske Novosti', Grbic habló de lo que le dijo el Cholo antes de saltar al campo.

"El técnico me reconoció que mi trabajo hasta ahora merecía tener una oportunidad en la portería, y que me la dará en la Copa. No tuve mucho trabajo, el equipo funcionó muy bien, así que mi trabajo se hizo más fácil", explicó el arquero.

"LaLiga es genial, se juega un gran fútbol. Soñé con disputar algún partido en Inglaterra o España y se hizo realidad, estoy emocionado" añadió un exultante jugador, que además alabó su vida en la capital,a la que tachó de "genial".

Por último, analizó la situación de su equipo en la competición doméstica. "Aunque estemos arriba, el Barça y el Madrid siempre están en primera línea de favoritos y queremos estar allí junto a ellos. Queremos estar en la carrera por el títutlo hasta el último momento", concluyó.

La nueva oportunidad le podría llegar al Serbio en el próximo partido de Copa del Rey. El Atlético de Madrid visitará el próximo 6 de enero al Cornellá en la siguiente eliminatoria de la competición.