"Grbic tenía ofertas que doblaban a la del Atleti"

Ivo Grbic ya ha debutado con el Atlético de Madrid. El guardameta internacional croata jugó su primer partido oficial con los rojiblancos en la Copa del Rey.

Su agente, Andy Bara, ha querido hablar de su jugador en unas declaraciones ofrecidas al diario 'AS', en las que desveló cómo fue el fichaje del portero por los 'colchoneros'.

"El Atlético lo ha estado siguiendo durante un tiempo, creo que unos seis meses más o menos. Le habían elegido mejor portero de la Liga Croata. Ivo tenía sobre la mesa ofertas de Alemania, Italia e Inglaterra. Había clubes grandes de Alemania e Inglaterra, pero que fuera la Liga Española también le hizo decidir venir aquí. Por dinero, esas ofertas eran superiores a la del Atlético de Madrid, pero cuando llegó la llamada vimos que Andrea Berta hizo un enorme trabajo y Grbic se ha decantado por el Atlético por esa oferta deportiva que le presentó", comentó Bara.

Y añadió: "Porque venir al Atlético es venir a uno de los mejores equipos del mundo. En lo que se refiere al traspaso, Berta ha hecho un trabajo increíble, porque el Lokomotiv tenía ofertas muy importantes por el chico, eran ofertas que casi doblaban a la del Atlético. Pero este club es uno de los mejores del mundo, con uno de los mejores estadios del mundo".

Además, explicó cómo conoció Grbic el interés del Atleti: "Cuando conocimos el interés del Atlético, yo se lo dije al chico porque es un chico muy humilde y muy tranquilo, no se vuelve loco con las cosas. Él dijo que perfecto, que esa posibilidad le encantaría porque sería un sueño, pero que había que esperar a que acabara la Liga Croata para que terminara bien, tranquilo, y que no tuviera ninguna lesión para que el Atlético no cambiara de opinión. Pero él estaba muy sereno, se podía hablar de todos los equipos que había, no había ningún problema en ese sentido. Es muy maduro".