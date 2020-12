Gremio se pone en huelga y regala la clasificación a Santos

No fue el día del 'Tricolor Gaúcho'. Todo lo que pudo salir mal, salió. Tras un comienzo de encuentro horroroso, en el que encajaron el 1-0 a los once segundos, Santos se mostró superior a Gremio, que no encontró noticias positivas en su eliminación de la Copa Libertadores. Los de Cuca sellaron su pase a las semifinales de la competición tras vencer por 3-0 gracias a los tantos de Kaio Jorge, por partida doble, Marinho y Laercio.