Griezmann aclara lo que pasó con Setién tras salir en el 85' ante el Atleti

El paso de Setién por el Barça fue efímero como técnico del conjunto 'culé', ya que no llegó a estar ni una temporada completa. Durante su estancia como capitán del barco tuvo alguna que otra polémica, como la de Griezmann.

El cántabro sacó al galo en un partido contra el Atlético de Madrid en el 85', por lo que el internacional francés solo pudo disputar cinco minutos ante su ex equipo, algo que sorprendió a muchos. El francés habló en 'Universo Valdano' sobre ese momento y su relación con su ex técnico.

"Mi relación fue normal. Mis padres me decían que le preguntara por qué no me ponía. Tras jugar tan poco contra el Atleti, Quique me quiso hablar. Le dije que no hacía falta y me preguntó hasta cuándo estaría enfadado. Yo le dije que no me iba a enfadar y que no iba a poner ninguna pega; que si quería me ponía, y si no, no pasaba nada", dijo el jugador en el programa de 'Vamos'.

Por otra parte, el galo explicó que aprendió mucho con Setién, como a la hora de asociarse en el inicio de la jugada y en la salida de balón. Además, añadió que nunca tuvo ningún problema con él.

En la primera temporada de Griezmann como 'culé', el campeón del mundo con Francia no encontró su sitio en una plantilla con Suárez y Messi como principales protagonistas en el ataque. Tras la salida del charrúa del Camp Nou, el galo tiene una gran oportunidad para dar un puñetazo en la mesa.