"Griezmann es consciente de que no está rindiendo bien"

Meho Kodro ofreció unas declaraciones a 'Sport'. El ex jugador tuvo la oportunidad de dirigir a Antoine Griezmann en su etapa como técnico del juvenil de la Real Sociedad.

Por eso, está convencido de que el jugador francés puede rendir a un mejor nivel del que está mostrando con la camiseta del Barcelona: "Coincidí con él dos temporadas. Cuando le conocí ya llevaba tres o cuatro años en el club. Recuerdo un chico muy pequeño, poco desarrollado. Un jugador que se daba cuenta de que los demás estaban más fuertes. Ahí desarrolló algo que luego le ha ayudado mucho, moverse continuamente, buscar espacios".

"Técnicamente era una gozada verle, tenía una zurda muy bonita. Pensaba que podía ser algo, pero ni me imaginaba que podía llegar hasta aquí. Los últimos cinco meses con nosotros dio un salto, subió al segundo equipo, algún amistoso con el primero y ahí ya sale su nombre en primera línea", añadió.

"Es consciente de que no está rindiendo como él puede hacerlo. El Barça es esto, si las cosas no funcionan y no rinde se genera mucha presión mediática. La bola se agranda y eso pesa sobre el jugador. No tengo ninguna duda de que Griezmann es mucho más de lo que está siendo ahora. Sé lo que es capaz de hacer, lo conozco. Cualquier momento puede explotar. Con más confianza. Tengo esperanza de que va a conseguirlo y acabará triunfando", sentenció.