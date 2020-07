Griezmann, intransferible... con letra pequeña

Griezmann no está en venta. Por tanto, y tirando de obviedad, es instransferible. Pero con letra pequeña, asterisco y condiciones. Así al menos lo asegura 'Mundo Deportivo'.

La citada fuente asegura que el ex 'colchonero' no será puesto en el escaparate. No habrá necesidad ni urgencia por venderlo, pero la cosa cambiaría si llegase algún club con una oferta irrechazable. El Barça escucharía atentamente una propuesta que aliviase sus necesitadas arcas.

El delantero francés no cayó precisamente de pie en el Camp Nou. Su entendimiento con Luis Suárez y Leo Messi tardó en aparecer en una complicada adaptación comentada recientemente por el delantero uruguayo.

Los números arrojan unos nada desdeñables 15 goles (seis menos que en su último curso en el Atleti) en 46 partidos, pero las sensaciones no han sido tan positivas.

De hecho, Quique Setién llegó a sentarle en varias ocasiones en el banquillo. Braithwaite y Ansu Fati le han robado la titularidad en varias ocasiones, si bien hay que recordar que de sus 46 participaciones, 40 han sido de inicio.