Griezmann marca menos, pero sus goles valen más

No, Griezmann no está arrasando. Está lejos de sus números con el Atlético de Madrid. Por ellos le llevaron al Barcelona. Pero no está dando tanto nivel como en la temporada pasada. Mete menos goles, sobre todo desde que llegó Setién, pero hay que tener algo en cuenta: sus dianas valen más.

Los datos de ProFootballDB lo atestiguan. Lleva cinco desde que el nuevo técnico se puso a los mandos. Cuatro de ellas han valido bien para evitar una vergüenza, para sumar más puntos en Liga o para dejar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League de cara para los suyos.

Primera evidencia. Ibiza, 22 de enero. Los locales sorprenden a los 'culés' y les ponen contra las cuerdas durante casi todo el partido. A menos de 20 minutos del final, el 'Principito' entra en escena e iguala las tablas. Casi sobre la bocina, firma el doblete y evita el estrépito.

Segunda. Camp Nou, 15 de febrero. El Barça supera al Getafe por 2-1 con tantos de él y de Sergi Roberto. Ángel recorta distancias en el tramo final, pero no sirve de nada. Sin la diana del francés, el resultado habría sido de 1-1 en lo matemático (en lo deportivo, quizá el duelo habría sido totalmente distinto sin el gol de Griezmann: es incomprobable).

Tercera y quizá la más importante. Nápoles, 25 de febrero. Los azulgranas están claudicando lejos de casa en una dura contienda. Sale al rescate de nuevo Antoine. Empata la eliminatoria, guarda un tanto en el casillero que podría hacerse doble y pone de cara el pase a cuartos.

El único gol 'sobrante', por calificarlo de alguna manera, desde la llegada de Setién, fue contra el Leganés. Se dio en Liga. El Camp Nou contempló una gran victoria por 5-0 en la que él puso la primera piedra. Las dianas de Messi, Lenglet y Arthur completaron la obra.

Pero ¿y con Valverde? El galo tenía un promedio de goles por partido (0,36 contra 0,125) mejor, pero no tan trascendental. De los nueve que metió, solo dos fueron vitales para el resultado. Fueron en el 2-1 ante el Villarreal (jornada 6) y en el 2-2 contra la Real Sociedad (jornada 17).