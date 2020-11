"Griezmann no marca diferencias, no es el jugador que necesita el Barça"

El paso de Griezmann por 'Universo Valdano' ha dado mucho que hablar, tanto a aficionados como a gente afín al FC Barcelona, entre las que hay que destacar al ex futbolista Carles Rexach, que militó entre los 60 y los 70 en el club azulgrana.

El catalán valoró en los micrófonos de 'El Larguero' la figura del 'Principito' en clave culé y no tuvo las mejores palabras. "Griezmann no marca diferencias. Si hubiese dependido de mí, no lo hubiese fichado, no es el tipo de jugador que necesitaba el Barça", explicó.

"Coutinho y Messi también juegan en su misma posición" añadió el ex jugador, entreviendo que hay 'overbooking' de jugadores en esa parte del campo, algo que complica aún más su adaptación al equipo, al que parece que todavía no se ha aclimatado después de más de una temporada.

"Cuando Bartomeu me preguntó si debíamos ficharlo, yo le dije que no. Le argumenté, preguntándole: '¿y dónde lo ponemos?'... Le sorprendió que yo fuese tan tajante", añadió Rexach, que cree que la relación entre Messi y el galo es buena.

Por último, respondió con sinceridad sobre la continuidad de Leo, algo que preocupa y mucho al barcelonismo. "Creo que si el equipo gana algún título, Leo se quedará, si no va a ser difícil", concluyó.