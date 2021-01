Griezmann no se vende

Griezmann no atraviesa su mejor momento. El francés, suplente ante la SD Huesca, apenas dispuso de nueve minutos para intentar demostrarle a su entrenador que se equivoca dejándole en el banquillo.

No tuvo tiempo para hacer algo y eso acabó frustrando al galo, que no termina de carburar esta temporada. Apenas suma cinco goles en 20 partidos y lo peor es que no marca desde el 2 de diciembre del año pasado.

El Ferencvaros fue su última víctima y desde entonces no ha sido capaz de hacer daño a los porteros rivales. Koeman sabe que no está bien y está tratando de cuidarlo al máximo.

A pesar de las críticas recibidas por ciertos sectores de la afición, Griezmann no está en venta, tal y como el diario 'Sport' recalca en la portada de este martes.

La citada fuente señala que el Barça está convencido de que el 'Principito' va a ser capaz de darle la vuelta a la tortilla y así estar fino de cara al tramo decisivo de la temporada.

Este miércoles, el 'Día de Reyes' puede convertirse en el día de la reacción de Antoine. El francés espera despertar del letargo para recuperar el sitio que le corresponde.