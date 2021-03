Griezmann quiere seguir en el Barça

Antoine Griezmann no quiere oír hablar de su salida del FC Barcelona. Según el programa 'Tot costa' de 'Catalunya Ràdio', el francés no se plantea marcharse el próximo verano del conjunto azulgrana.

Esta información llega después de que los rumores de la marcha de Griezmann se hayan intensificado. El club necesita paliar sus deudas y el delantero entra en las quinielas para hacer caja en los próximos meses.

Sucede lo mismo con Philippe Coutinho. Ambos son los jugadores de mayor caché que la directiva consideraría prescindibles. Sus casos son sangrantes por los que costaron, pero la situación del club exige movimientos en verano.

Sin embargo, mientras se especula con ese adiós de Griezmann, el '17' azulgrana no está dispuesto a salir. El citado medio insiste en que el francés se encuentra a gusto y está tranquilo en lo que a su futuro respecta.

'Grizzy' tiene tres años más de contrato, cumple en junio de 2024. Mientras en la entidad le consideran como uno de los candidatos a marcharse, él no hará ningún movimiento por su cuenta. Si el Barça quiere que salga, tendrá que buscarle destino.

Antoine Griezmann está convencido aún de que puede ser la estrella que era en el Atlético y por la que se pagaron 120 millones de euros. Sus números no han sido nu mucho menos malos, pero no ha llegado al rendimiento de 'crack' que se esperaba. No ha sido clave en grandes citas.

Joan Laporta quiere ir con todo a por Haaland, así que la venta de Griezmann no solo responde a la necesidad de responder ante los adeudados, sino por ganar liquidez para acometer un fichaje de este tamaño. Ahí entraría también el mencionado Coutinho, al que se relaciona con el Arsenal.

Lo que ocurra finalmente con el francés estará en manos de Mateu Alemany. Laporta le ha dado las llaves del equipo para que planifique junto a Ronald Koeman y la secretaría técnica, y esta será una de sus primeras grandes preguntas a responder. ¿Qué hacer con Griezmann?