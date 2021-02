¡Griezmann se saltó el toque de queda para irse a París!

El Barcelona volvió a vivir otra noche negra en su historia. En la historia reciente estaba lo que pasó en Lisboa con el Bayern (2-8) y este martes ocurrió un suceso más que trágico para el aficionado 'culé'.

Y es que el equipo de Ronald Koeman tuvo que hincar la rodilla ante un explosivo Mbappé, que firmó de largo su mejor partido de la temporada. Nadie pudo pararlo y el PSG asaltó el Camp Nou con claridad (1-4).

Hasta ahí todo correcto, pero al término del encuentro pasó algo. Según informó 'El Larguero', Antoine Griezmann se saltó el toque de queda (el partido acabó cerca de las 23:00 horas) para poner rumbo al aeropuerto.

El futbolista francés cogió un vuelo privado desde El Prat con dirección Francia para ver a su familia. ¿Por qué? Porque Koeman le dio libre a los jugadores hasta el viernes.

Griezmann is at Barcelona’s El Prat Airport after the defeat against PSG. The player did not want to make any comments. The club have given the players a 2 day break. @santiovalle #FCB



