"Griezmann solo deseaba marcharse del Barça"

El Barcelona se desmorona. Deportivamente terminó la temporada en blanco, sin títulos; y en las oficinas del Camp Nou, en estos momentos, hay formado un expolio que puede terminar con la salida de Leo Messi o de incluso Josep María Bartomeu.

Y por si fuera poco el ruido, Eric Olahts, ex agente de Antonie Griezmann, sumó al francés a la fiesta azulgrana durante su paso por los micrófonos de 'Top of the Foot' de 'RMC'.

"Antes del cataclismo contra el Bayern de Múnich, Antoine solo tenía un deseo: marcharse. Sentía que él no era parte de los planes del club, que no podía continuar así. Estaba estudiando seriamente salir", manifestó su compatriota.

Fue el entrenador Ronald Koeman quien le convenció para que siguiera: "Luego pasó lo que sabemos y una conversación con Koeman le tranquilizó. Le expresó sus planes, porque lo considera un jugador importante para el futuro".

"Los balones nunca le llegaban y el comportamiento del entrenador con él fue por lo menos cuestionable. Es un chico que ha mantenido mucha ilusión y trabajó con ganas. Era imposible pasar otro año así", agregó en referencia a la temporada de Griezmann en el Barça.