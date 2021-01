Grimaldo, el mejor del 'Clásico' luso por obra y gracia de Jorge Jesús

El 'Clásico' luso terminó en unas tablas entre Benfica y Oporto que beneficiaron al Sporting de Portugal. Los líderes, eso sí, no aprovecharon la igualada y empataron ante el Rio Ave, por lo que no pudieron dispararse en la cima de la tabla.

De vuelta al choque de máxima rivalidad en Portugal, Jorge Jesús acaparó alabanzas por la ubicación de Alejandro Grimaldo. El lateral fue ubicado por el técnico milagro como interior y fue el mejor del partido.

Así lo resumió 'AS', que comparó este choque con la Supercopa, en la que el Oporto salió campeón. El técnico del club lisboeta buscó soluciones y al menos pudo salvar un punto después de adelantarse, precisamente, con gol de Grimaldo.

Aunque esta temporada no ha estado todavía al nivel de las pasadas, el ex de La Masia ya empieza a brillar en el Benfica. Sus sólidas actuaciones hace tiempo que le han colocado como candidato a ir con la Selección Española, pero de momento no ha tenido hueco.

En lo que va de temporada, el lateral izquierdo ha disputado 19 partidos con el Benfica, en los que ha logrado marcar dos goles y ha repartido cuatro asistencias.