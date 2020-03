Kebabs, orina y peleas: el campeón del mundo que juega en Tercera

Quizá todo empezara a torcerse justo en el año que parecían ir mejor las cosas. En 2014, Alemania se proclamó campeona del mundo. Grosskreutz estaba allí, en Maracaná, festejando como un loco. Casi se queda sin ir a Brasil.

Grosskreutz nació en Dortmund hace 31 años. En 2002 se enroló en las inferiores del Borussia. Un sueño hecho realidad. Aseguran que era un habitual del 'muro amarillo', 'Die Gelbe Wand' en alemán. Cuentan que todavía hoy, si el calendario lo permite, es un ultra más. El 'muro amarillo' está considerada una de las gradas de animaciones más calientes del mundo.

Antes de establecerse en la primera plantilla del Borussia, hizo su particular rodaje en el Rot Weiss Ahlen, a unos 60 kilómetros de Dortmund. En 2009 volvió al que es de verdad su equipo, y formó parte de uno de los mejores Borussia de siempre.

Seis años militó en la primera plantilla. Para Jürgen Klopp, este polivalente futbolista, extremo y carrilero, trabajador y obstinado, tan vertical como potente, resultó un aliado fenomenal en su ciclo glorioso en el Signal Iduna Park: dos Bundesliga, una Copa, dos Supercopas... y una final de Champions perdida ante el Bayeren en 2013.

Grosskreutz jugó 236 partidos como 'aurinegro' y anotó 27 goles. Su buen hacer de la mano de Klopp le valió la llamada de Joachim Löw para el Mundial. Aunque casi se queda fuera por dos episodios de indisciplina.

Kevin Grosskreutz fue denunciado en mayo de 2014 por arrojarle un kebab a un seguidor en Colonia. "Es verdad que habrá sido mejor no lanzar el kebab así. Es evidente que no fue la mejor solución y pido disculpas", dijo. El denunciante también se quejó de golpes. 20 días después, también en mayo, ya concentrado con la Selección, se supo que había sido multado por su club por orinar en el hall de un hotel. "Ha pedido disculpas. Caso cerrado", comentó Löw.

No jugó ni un minuto en el Mundial, pero estuvo en el banquillo y lo celebró como uno más. Duró un año más en Dortmund, aunque su importancia fue a menos. Se fue al Galatasaray... y no jugó ni un partido: su traspaso se truncó porque el papeleo no llegó a tiempo. Como lo que le pasó a De Gea con el Madrid.

Tras meses sin jugar, volvió a Alemania y su hundimiento en la élite prosiguió. Su año y medio en el Stuttgart, en donde no brilló demasiado, acabó con Grosskreutz en la calle después de pelearse en un bar en el que acabó además fuertemente magullado. "Pido disculpas, me arrepiento", dijo.

En el Darmstadt 98 jugó cerca de una treintena de partidos en la Segunda Alemana, pero desde verano de 2018 milita en el KFC Uerdingen 05, que juega en la tercera categoría del país. De ganar el Mundial a una división semi-amateur. La ruleta rusa de Grosskreutz.