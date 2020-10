Guagni da positivo por COVID-19 y abandona la concentración de Italia

Alia Guagni, jugadora del Atlético de Madrid Femenino, ha dado positivo por coronavirus. La propia futbolista rojiblanca se encargó de comunicarlo a través de sus redes sociales oficiales.

La defensa italiana eleva así hasta seis la cifra de jugadoras con las que Dani González no puede contar, ya que Lindahl, Carmen Menayo, Virginia Torrecilla y Charlyn Corral son bajas de larga duración, aunque Amanda está cerca de regresar.

Guagni, que tendrá que estar de diez a 15 días de aislamiento tras abandonar la concentración de Italia, ha provocado que el entrenador 'colchonero' solo tenga disponibles a 14 jugadoras del primer equipo.

La internacional italiana, que estaba concentrada con su selección para el vital partido ante Dinamarca, publicó en Instagram: "Podemos soportar mucho más de lo que pensamos que podemos soportar', palabras de Frida que podrían ser mías en este momento. Me estaba preparando para dar guerra a Dinamarca para conseguir una plaza para la Eurocopa de 2020, pero el último test que me han realizado ha dado positivo por COVID-19".

Y añadió: "He pasado un día entero en aislamiento intentando entender dónde he cogido el virus, a pesar de las miles de precauciones que uso cada día, a pesar del distanciamiento social, a pesar de la mascarilla... pero al final me he dado cuento que no es importante, porque ya ha pasado y debo mirar hacia adelante. Os recomiendo seguid manteniendo todas las precauciones porque por desgracia el virus está y se necesita estar atento", sentenció la rojiblanca.