Guaita y Olmo lideran la 'armada española'

Dani Olmo, con un golazo para el RB Leipzig en Alemania, y Vicente Guaita (Crystal Palace), que frenó al Tottenham de José Mourinho con una de las mejores paradas del curso en la Premier League, marcaron el paso de la jornada de los españoles en Europa.

A Dani Olmo le faltaba un gol en la Bundesliga para marcar territorio en Alemania. Se había estrenado en la Liga de Campeones con un tanto al Istanbul Basaksehir turco pero aún no sabía lo que era marcar en la competición de la regularidad.

Lo hizo a lo grande, con un golazo frente el Werder Bremen, que sufrió una jugada maestra del internacional español. Con un magnífico autopase dentro del área, resolvió una asistencia de tacón del danés Yussuf Poulsen e hizo el definitivo 2-0 que sentenció a su rival. Dani Olmo sacó a relucir toda su clase.

En el Crystal Palace, otro nombre destacó por encima del resto. Vicente Guaita amargó la jornada al Tottenham con sus intervenciones. En concreto hizo dos clave. La primera, al francés Tanguy Ndombele, que se quedó de piedra después de ver como el portero español sacó en la primera parte una mano increíble a un remate a bocajarro.

La segunda, casi al final, cuando el Tottenham gastó su último cartucho para ganar con una falta lanzada por Eric Dier. Guaita rescató un empate para su equipo (1-1) con una estirada impresionante en la que seguramente será hasta el momento una de las mejores paradas del curso.

En Alemania, aparte del tanto de Dani Olmo, destacó la suplencia de su compañero Angeliño, que descansó y vio el partido ante el Werder Bremen desde el banquillo. Su hueco lo ocupó Marcel Halstenberg, suplente habitual del lateral izquierdo español.

En el Mainz 05-Köln, Aartón Martín y Jorge Meré fueron suplentes y no disfrutaron de minutos. Sí jugó Jaume Morey, que se llevó la goleada de la jornada. Su equipo, el Borussia Dortmund, perdió 1-5 contra el Stuttgart. También lo hizo Omar Mascarell, que guió al Schalke 04, colista, hacia un empate (2-2) frente al Augsburgo.

Y los españoles del Bayern no tuvieron mucha suerte. Javi Martínez no fue citado por lesión y Marc Roca no salió del banquillo en el choque que jugó su equipo frente al Unión Berlin.

En Italia, Iago Falqué fue suplente en el Benevento. Participó en los últimos minutos del choque que perdió su equipo 1-0 con el Sassuolo. También sumó una derrota Salvador Ferrer, titular en la defensa del Spezia y que vivió una mala jornada: perdió 4-1 frente al Crotone.

Gerard Deulofeu formó parte del once del Udinese, que ganó 2-3 al Torino y fue sustituido a los 61 minutos del encuentro. Dio su primera asistencia del curso, al argentino Ignacio Pussetto, en el primer gol de su equipo. También jugó de inicio Pepe Reina y encajó en la Lazio dos goles del Verona. En el banquillo del cuadro romano estuvo Raúl Moro, que no contó con minutos.

Otro jugador que sufrió una derrota fue Pol Lirola en la Fiorentina. Cayó 3-0 con el Atalanta y fue sustituido en la segunda parte. Mejor le fue la jornada a los españoles del Roma. Pau López defendió su portería y Gonzalo Villar jugó desde el inicio en la victoria por 1-5 ante el Bologna. Borja Mayoral y Carles Pérez salieron al campo para jugar los últimos diez minutos.

En el Nápoles, el internacional Fabián Ruiz fue sustituido en el descanso por Andrea Petagna cuando su equipo perdía 0-1. Al final, remontó y ganó 2-1. Su sustituto marcó uno de los goles. Y en la Juventus, Álvaro Morata inició en el banquillo el choque ante el Genoa pero forzó el penalti del 1-3.

En Francia, Álvaro celebró una victoria en el Olympique Marsella, que ganó 2-1 al Mónaco de Cesc Fàbregas, fuera de la convocatoria por lesión. En el Nantes, Pedro Chirivella recuperó la titularidad en el Nantes y salió de inicio en el empate frente al Dijon (1-1). Fue sustituido en la segunda parte.

En Inglaterra, el técnico argentino Marcelo Bielsa dio la titularidad siete partidos después a Rodrigo Moreno, que no consiguió marcar al West Ham y fue sustituido en el tramo final del choque. Kiko Casilla y Pablo Hernández no contaron con minutos. Enfrente, Pablo Fornals celebró la victoria de su equipo (1-2) desde el terreno de juego.

También fue titular Adama Traoré. Jugó los 90 minutos con los Wolves, que perdió 0-1 con el Aston Villa. En el derbi de Mánchester, David De Gea mantuvo su portería a cero y coincidió en el terreno de juego con Rodri Hernández. Pep Guardiola dio minutos a Ferran Torres, que salió en la segunda parte, mientras que Juan Mata no salió del banquillo del United.

Además, César Azpilicueta y Kepa Arrizabalaga fueron suplentes en el Chelsea, que perdió 1-0 contra el Everton. Sí consiguió una victoria Oriol Romeu, titular en el Southampton, que ganó 3-0 al Sheffield United. Y en el Crystal Palace-Tottenham, aparte del partidazo de Guaita, destacó la presencia de Sergio Reguilón, que volvió a contar con la confianza de José Mourinho.

En Chipre, Acorán Barrera dio la victoria al AEK Larnaca, que ganó 1-0 al Nea Salamis con el tercer gol del curso del jugador español.

En Grecia, Aitor Cantalapiedra anotó uno de los goles del Panathinaikos, que ganó 2-0 al Giannina. Fue su primer tanto del curso. También celebró un gol Marc Fernández, delantero del Smyrnis, que perdió 3-4 ante el AEK. Como Cantalapiedra, se estrenó esta temporada.

En Polonia, Erik Expósito también se citó con el gol y marcó para el Slask, que perdió 2-1 con el Zaglebie. Ya suma tres dianas este curso.

En Rumanía, David Mayoral marcó uno de los goles del Hermannstadt, que superó 3-2 al Voluntari. Acumuló su tercer acierto de la temporada.

Y en Suiza, Víctor Ruiz dio la victoria al St. Gallen, que ganó 0-1 al Laussane con el segundo gol del jugador español en la presente campaña.