Guardado alabó a Canales, al que echa de menos

El Betis está en un momento bajo de la temporada. La lesión de Canales con España le ha dejado fuera de los terrenos de juego y el club sevillano lo está sufriendo.

Uno de los que más lo echa de menos es Andrés Guardado, compañero suyo en el centro del campo. "Es el más profesional que he visto y conocido. Tenerlo de compañero me motiva muchísimo. Ha sido un compañero que me ha marcado", explicó en 'FOX Sports'.

El mexicano habló de la resiliencia que tiene el cántabro con las lesiones, un problema recurrente que ha tenido Canales y que le ha impedido brillar más aún en su carrera.

"Hay para mí un ejemplo de vida que tengo de compañero, Sergio Canales. Lo tuve en el Valencia y hemos coincidido ahora en el Betis, Hemos hecho una bonita amistad y el que no conozca su currículum y su vivencia debe saber que ha tenido tres lesiones de rodilla, del cruzado, y también una operación del tendón del isquio", incidió.

Dijo Guardado que "Canales ha pasado por todas y es una persona de una mentalidad, que después se recupera y se para", unas palabras que el cántabro agradeció en sus redes sociales.

"Una de las cosas más importantes que me va a dejar el fútbol. Gracias por tus palabras, Andrés Guardado. Me emocionan", escribió Canales en el vídeo del propio Guardado.