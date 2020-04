Guardado: consejo para Lainez, halagos para Guido Rodríguez

Andrés Guardado fue entrenvistado por 'Fox Sports'. El centrocampista del Betis compartió algunas reflexiones en el plano individual, repasó la actualidad del Betis y dejó algunas impresiones acerca de la pandemia creada por el COVID-19.

"Esto es una llamada de atención para el mundo del fútbol. Hay que replantearse el modelo de negocio, aunque nadie se esperaba una situación así. Era difícil de prever. Los clubes tendrán que cambiar la forma de gastarse el dinero. Quizás el fútbol se vuelva ahora más terrenal, porque vivía en una burbuja que no es lo real", comentó el azteca.

Sobre el reciente acuerdo con la directiva del Betis para rebajar los sueldos, Guardado se mostró sensato. "Fue una situación de común acuerdo. La directiva se acercó a nosotros para decirnos cómo se estaba viviendo desde dentro del club. Se entró en una negociación para ver qué era lo mejor para todos y que el resto de empleados no se vieran afectados por esto", desgranó.

Al medio zurdo le preguntaron por su compatriota y compañero Diego Lainez. "Siempre le digo que trabaje y que trabaje y que no hable", comentó, y también valoró la llegada de Guido Rodríguez: "Por algo la rompió en México y está en un proceso de adaptación. LaLiga cambia mucho, la clave es la velocidad de la pelota".

Por último, Guardado se refirió al palo por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos a 2021: "Esto me perjudica. No es lo mismo tener 33 años que 34. Cada año es más difícil mantener el nivel. Pero si me tomaran en cuenta para ir, está claro que hablaría con la directiva para ver si me dan la oportunidad. La última vez lo que pasó es que no me dejó el PSV".