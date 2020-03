Guardiola, Bernardo Silva y dos formas de entender la derrota en el derbi

Pocas veces vemos a entrenador y jugador discrepar de esta manera en sus respectivos análisis. Es como si Guardiola y Bernardo Silva hubieran dirigido y jugado dos partidos completamente distintos.

"Jugamos bien, perdimos un poco en el último tercio, pero la segunda mitad fue mejor y fue una buena actuación. Jugamos de la misma manera, probamos la prensa y defendemos bien y lo hicimos bien", dijo Guardiola, en sala de prensa.

Insistió en haber hecho un buen partido. "Nuestro juego está ahí, jugamos muy bien en términos de venir aquí. Esperaron e hicieron pelotas largas en el contraataque de Daniel James y Anthony Martial", valoró.

"Hicimos nuestro juego pero desafortunadamente concedimos un gol. Esperaron nuestros errores", añadió, para encontrar justificación a la derrota sufrida.

Y acabó echando un capote a un Ederson señalado en los goles. "Salvó uno o dos, es un portero excepcional. No vengo a juzgar a mis jugadores, los errores son parte del juego. Se recuperará y es un portero excepcional", dijo, sobre su guardameta, para finalizar.

Unas palabras que contrastan diametralmente con las de Bernardo Silva, poco antes. "Fue un mal partido para nosotros. No es aceptable. No empezamos mal y jugamos bastante bien hasta que lo concedimos", espetó el luso.

"Sabemos lo buenos que son los jugadores del Manchester United en el contraataque, muy agresivos. Así que nuestro desempeño no fue aceptable", continuó diciendo el centrocampista.

Y, por si fuera poco, puso en duda el valor del fútbol de posesión y toque. "La posesión es importante, pero no dicta si has jugado bien o no. No controlamos el partido como deberíamos haber hecho y quizás desde la perspectiva de la gente que ha visto el partido, nosotros tuvimos la posesión y ellos las oportunidades más claras. No creo que esto nos afecte en la Liga de Campeones", dijo Bernardo Silva, para finalizar.