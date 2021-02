Guardiola cargó contra Klopp por sus críticas al calendario 'citizen'

El Liverpool mira desde la distancia al Manchester City en la lucha por la Premier, una posición a la que no estaba acostumbrado. Ello ha puesto nervioso a Jürgen Klopp.

El técnico 'red' criticó que el Manchester City tuvo "dos semanas" de descanso cuando se aplazó el partido contra el Everton por el COVID-19, una situación que no ha tenido el Liverpool.

"Jürgen tiene que volver a mirar el calendario. Tuvimos COVID-19 y luego jugamos con 14 jugadores en Stamford Bridge después del partido aplazado por el coronavirus. Me sorprende. Pensaba que Klopp no era ese tipo de entrenador, quizás ha sido un malententido. Se lo explicaré", aseveró.

El Manchester City se verá con el Liverpool en el que es el partido de la jornada en toda Europa. "Da igual cuántos años hace que no ganamos allí, es otro partido como cualquiera de los 38 de esta Premier League. El Liverpool es siempre un equipo difícil. Es muy importante ganar a un rival así, pero lo que quiero ver es a mi equipo yendo a ganar a su campo, sí o sí. Hemos jugado muy bien en Anfield en diferentes circunstancias y no siempre hemos sacado buenos resultados. Vamos a ir a ganar, no a empatar", explicó Guardiola.

Incidió el técnico 'citizen' en que las bajas son "las mismas que la semana pasada". "Agüero, De Bruyne y Aké no están disponibles", añadió Guardiola.

Hubo en la rueda de prensa previa dos nombres en clave, el de Gündogan y el de Cancelo. "En el Borussia Dortmund ya tenía el nivel que tiene ahora, quizás menos experiencia. Es muy inteligente, además de sus habilidades", dijo sobre el primero. "Lo que le pido es que jueuge simple. A veces comete errores porque quiere complicarse. La mejor cualidad de un futbolista es cómo de fácil hacen las cosas simples", sentenció sobre el segundo.