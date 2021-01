Guardiola confirmó las bajas de Agüero y Laporte ante el Aston Villa

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, pasó por rueda de prensa en la previa del cara a cara ante el Aston Villa, partido de la primera jornada aplazado que se disputará este miércoles 20 de enero en el Etihad.

Cuestionado por la situación del 'Kun' Agüero, el entrenador catalán confirmó que el jugador argentino sigue aislado: "Agüero sigue aislado, no está listo para el Aston Villa. Lo necesitamos, lo echamos de menos. Los números hablan por sí solos, es el mejor delantero de nuestra historia. Puede ganar partidos por sí solo y hace mucho que no está con nosotros. No sé cuánto le queda".

Además, informó de que a Aymeric Laporte todavía le faltan los últimos pasos para poder volver: "A Aymeric le faltan los últimos pasos. No estará listo para el miércoles, pero ya entrena con nosotros. Quizás esté disponible el sábado. Lo necesitamos. Depende de él estar en forma otra vez y entrar en el equipo, pero tiene todas las cualidades. Es el mejor central zurdo. No podemos jugar solo con John Stones y Rúben Dias. Necesitamos también a Nathan Aké y Eric Garcia. Y necesitamos a Laporte".

En cuanto si su equipo es candidato al título, Guardiola respondió: "No sé lo que va a pasar en el futuro. No éramos candidatos hace tres meses y ahora sí lo somos. Lo único que quiero es hacer un gran partido y vencer al Aston Villa".

"Esperamos al mejor Aston Villa posible. Lo más importante es que estén todos sanos y a partir de ahí esperamos lo mejor. No están sufriendo en la parte baja de la tabla, son un equipo totalmente diferente al de la temporada pasada", añadió.

Sobre el nivel de John Stones, declaró: "No podemos controlar lo que dice la gente sobre cuántos jugadores se van a ir o cuántos vamos a fichar. Normalmente, todas estas situaciones no pasan. Stones lo ha hecho muy bien en los últimos dos meses, pero venía de muchos meses atrás donde no pudo jugar con regularidad. La confianza vuelve viviendo 24 horas tu profesión, entrenando bien, comiendo bien... El entrenador no te devuelve la confianza hablando media hora, eso no tiene sentido. La confianza viene del propio jugador".

También tuvo tiempo de hablar Pep de Rúben Dias: "Sabíamos las cualidades que tenía Rúben y más o menos su personalidad, pero nos ha sorprendido. Es muy consistente, tanto física como mentalmente. Estamos muy satisfechos".

Y, finalmente, se refirió a Gabriel Jesus: "Me ha sorprendido en muchas cosas que no me esperaba. Todavía tiene mucho margen de mejora... y tiene el deseo de mejorar".