Guardiola defendió a Arteta, y el Arsenal le dio la razón

Eran maestro y alumno, pero ahora son rivales en la Premier League. Sin embargo, Pep Guardiola no pierde la oportunidad de defender al que fuera su pupilo. Lo sorprendente es que el Arsenal se haya pronunciado al respecto de las declaraciones del técnico del City.

Pep Guardiola sigue creyendo que Mikel Arteta, su alumno y amigo, es el hombre indicado para seguir al frente de un desnortado Arsenal. "No hay duda de que sigue siendo el mejor para guiar al Arsenal", afirmó, en declaraciones reproducidas por 'AS'.

"Si yo fuera parte de la directiva del Arsenal, no tendría ninguna duda sobre su calidad y capacidad para poner al Arsenal en el lugar en que merece estar", insistió Guardiola.

Pero la defensa del entrenador del City no terminó ahí. "Es uno de los mejores entrenadores con los que he trabajado, por supuesto, y lo he visto directamente, por su personalidad, su compromiso, y por su amor por su club. Sin su amor por su actual club, todavía estaría aquí", continuó.

"Estoy bastante seguro de que le dará la vuelta y lo hará como todos esperan. A veces, cuando un club viene de una mala época, necesita tiempo. Aunque sé que en este mundo del fútbol se tiende a pensar que lo que no se necesita es tiempo", añadió, para finalizar.

Sorprendió entonces que el Arsenal se hiciera eco de estas palabras. "Les doy mi palabra de que todo está bien internamente en el club. Los resultados no están llegando, pero creo que lo cambiaremos muy pronto", dijo Edu, cuestionado por Arteta.

"Creo que el club necesita estabilidad en este momento, nos hemos enfrentado a tantos cambios. No se trata de Edu, de Mikel. Se trata de estabilidad. Ahora es el momento de intentar ser un club estable en el sentido antiguo: externa e internamente. Lo necesitamos", apuntó también.

Coincidió Edu con Guardiola en algo, hace falta paciencia. "Desde que llegamos aquí hemos ido cambiando, cambiando, cambiando. Ahora es el momento de estar estables y juntos al mismo tiempo. Si no estamos hablando de tener paciencia con Mikel, sería muy injusto para él", explicó.

Y también abordó la problemática con los juveniles. Ian Wright dijo que hay que hacerles sitio en el primer equipo a costa de 'vacas sagradas' que no están rindiendo, y Edu también le respaldó.

"¿Cuántos jugadores jóvenes han tenido oportunidades y lo han hecho bien con el primer equipo? Veo un futuro brillante. Es raro decirlo en este momento, pero tengo que ser justo, es como lo veo ahora mismo", añadió el director técnico.