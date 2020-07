Guardiola, del optimismo al pesimismo con Agüero

El City se dio un festín para cerrar la Premier ante el Norwich (5-0), aunque eso pasó a un segundo plano por la despedida de David Silva.

No obstante, Guardiola, en sala de prensa, soltó una 'bomba' que nadie esperaba. Al técnico de Santpedor le preguntaron si Agüero llegaba al Madrid y esto fue lo que dijo: "No, creo que no será posible por el momento".

El ex del Barça, que antes del choque de Premier se mostró optimista, pasó a ser muy pesimista por el estado del argentino.

Sin duda, una mala noticia para los seguidores del conjunto 'sky blue'. Y es que Agüero es uno de las grandes figuras del equipo.

Recordemos que el de Buenos Aires sufrió una rotura de meniscos en la rodilla izquierda y fue operado en Barcelona. El objetivo era llegar al duelo contra el Madrid, pero parece ya una utopía.

De hecho, Pep ya centró sus sentidos en el encuentro. "Primero hay que recuperarse y luego pensaremos en el choque. Hay que llegar en las mejores condiciones posibles", apuntó.