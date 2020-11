Guardiola descarta por ahora volver al Barcelona

La dimisión de Josep Maria Bartomeu abrió definitivamente la veda para aquellos que quieren hacerse con la presidencia del FC Barcelona. La Gestora aún no convocó las elecciones, pero ya hay una precampaña abierta donde se apela principalmente a las leyendas azulgrana como Pep Guardiola.

Al de Santpedor lo sacó a la palestra Víctor Font. Entrevistado por 'Sky Sports', el precandidato aseguró que el objetivo principal de su proyecto sería recuperar a históricos contemporáneos del club para que lleven las riendas.

"La mayoría de los profesionales que mejor conocen este estilo también aman al club como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta o Puyol. Tenemos que traerlos de vuelta para asegurarnos de que tendremos un proyecto muy competitivo", dijo Font.

24 horas después, las palabras del precandidato a presidir el Barça han encontrado la respuesta del propio Guardiola. El ideólogo del sextete acaba contrato en verano con el Manchester City y allí ya trabajan con alternativas si se marcha, pero él aboga por quedarse.

En la rueda de prensa previa al Sheffield United-City, Pep descartó su regreso en un plazo corto al Camp Nou: "Estoy extraordinariamente feliz aquí y espero hacer un buen trabajo para quedarme en Mánchester muchos años más".

De momento no se conocen movimientos para la renovación de Guardiola con el City. Se habló mucho de un proyecto allí junto a Leo Messi, aunque quien pareció moverse para ello y en Barcelona fue Joan Laporta. Así lo señalaba 'Cuatro' semanas después del final del culebrón veraniego del argentino.

Por su parte, Guardiola siempre se ha mantenido afín a Laporta, con el que subió del Barça B al primer equipo. Dos de sus cuatro años dirigiendo a los 'culés' se dieron con el barcelonés. Habrá que ver lo que plantea este en su candidatura, pero lo seguro es que no será junto a Font.

Entrevistado en 'Cadena SER', Víctor Font, quien trabajó en el pasado con Laporta, descartó por completo hacer una candidatura conjunta: "Nosotros empezamos a trabajar a desde hace 7 años y marcábamos el diagnóstico en una situación muy compleja. Ahora es fundamental poder implementar el proyecto que consta de un plan de gobierno, un equipo muy sólido, con mucho talento y, con todo ello, poder hacer frente a estos retos. Y sobre todo, mantener los objetivos marcados".

Al margen de disputas electoralistas, Guardiola dijo en el pasado que le gustaría volver al Barça, pero no para dirigir al primer equipo. "Cuando sea mayor me gustaría volver al Barça para entrenar en la cantera. Siempre he pensado que acabaré donde comencé, con un partido por semana, porque fui muy feliz en el fútbol formativo. No hablo de dirigir una cantera, no quiero pelearme con representantes, sino entrenar", aseveraba en 'Catalunya Ràdio' en 2018.

La Comisión Gestora que desde ahora dirige Carles Tusquets tendrá un máximo de tres meses para convocar las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y es indudable que Pep Guardiola, Xavi Hernández o Leo Messi serán los más recurridos por los candidatos. De hecho, aún no tienen fecha y ya lo son.

Petición de Pep a la Premier

Aprovechó el catalán la rueda de prensa para enviarle un contundente mensaje a la Premier League sobre los cinco cambios: "Deberían hacerlo al 100%. No por los clubes, sino por unas estadísticas que son innegables. En la Premier hay un 47% más de lesiones que la temporada pasada. Todas las ligas, como Alemania o España, tienen cinco cambios y es para proteger a sus jugadores. La gente inteligente se ajusta a la situación mundial para el beneficio del fútbol".