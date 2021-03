"Guardiola es un vendehúmos, el 4-3-3 ya lo usaba Menotti"

Contundentes declaraciones de La Volpe, que tocó varios asuntos, entre ellos el mérito de Guardiola en todo lo que ha conseguido como entrenador. El ex entrenador dio su opinión al respecto.

"Una vez fui a ver a Guardiola a una conferencia. Ni me pagaron el billete, que me salió más de 200 dólares. Le dije a Gaby Milito 'devuélveme la plata'. Lo que mostró Guardiola en su pizarra con el láser, cómo jugaba el Barcelona, era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria. Fui pensando que tal vez aprendía algo, pero como no aprendí nada… Hay una nueva metodología, los famosos rondos… Es un vendehúmos. No hay nada nuevo", dijo La Volpe.

Además, subrayó que "el 4-3-3 ya lo usaba Menotti" con Argentina anteriormente. Y coloca al catalán a la altura de Simeone y Pochettino: "El Cholo Simeone puede estar a la altura de Guardiola en la élite, pero a mí no me gusta. Ni él ni Pochettino. Ni me gusta Mourinho". Pero Guardiola no fue su única diana, también apuntó al Barcelona y al problema del equipo azulgrana tras la marcha de Xavi e Iniesta.

"No entiendo como cuando se va un Iniesta, no consigues un Iniesta, por qué cuando se fue un Xavi no consigues un Xavi. ¿Por qué trajiste los jugadores con esas características? El Barcelona perdió el rumbo", añadió.

Otra curiosa anécdota que contó el que fuera seleccionador tuvo que ver con México y su opinión sobre la victoria que logró ante Brasil en la Copa Confederaciones 2005. "Cuando nos enfrentamos a la Brasil de Kaká, Ronaldinho, Adriano y Robinho, de la única manera que les dije a los mexicanos que podíamos ganar era ganándole la espalda a Kaká y Ronaldinho, que no van a bajar. Les ganamos porque eran vagos", concluyó La Volpe.