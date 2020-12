"Guardiola está enfadado conmigo; a Solskjaer podrían despedirlo al final"

En unas declaraciones concedidas a 'Mirror', Louis Van Gaal analizó el empate 0-0 entre el Manchester United y el Manchester City del pasado 12 de diciembre.

Además, la leyenda del fútbol neerlandés habló sobre su relación con el entrenador catalán Pep Guardiola y no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar la gestión del equipo de Ole-Gunnar Solskjaer en el empate sin goles, ya que considera que fue demasiado pasivo con el eterno rival.

"Todo lo que hizo el United fue defender con diez hombres. En el derbi, el United jugó como si fueran servidores del City. Honestamente, el United solo estaba defendiendo y esperando poder hacer un golpe rápido en la contra. El United solo defiende y pone a un par de jugadores al frente que pueden correr 100 metros en 9 segundos. ¿Es eso un récord mundial?", comentó un Van Gaal conocido por sus polémicas declaraciones.

Y añadió: "Todo el mundo conoce mi relación con Pep Guardiola, que está enfadado conmigo porque lo desafié en mi último libro. Pero disfruté viendo al City más que al United. Siento mucha más simpatía por el City que por el United".

Y no contento con todos sus palos al entrenador noruego, Van Gaal se refirió a su posible destitución: "Solskjaer es un ex jugador, por lo que no lo despedirán tan rápido como a cualquier otro. El United no despedirá a un entrenador durante la temporada, especialmente a Solskjaer. Esperaron para despedirme hasta el final de la temporada y podría pasarle a él también".