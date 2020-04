"Guardiola ha sido mi técnico más influyente, no me pidió estadísticas nunca"

El paso de Pep Guardiola por el Bayern no permitió al equipo alemán revalidar la Champions League, a pesar de que el alemán se coló en las semifinales de la competición europea durante tres temporadas consecutivas.

Sí sirvió, en cualquier caso, para que algunos jugadores se reactivaran y para que varios jóvenes alcanzaran su máximo nivel. Uno de ellos, Kingsley Coman, recordó su tiempo a las órdenes de Pep en Bavaria.

"Guardiola es el más influyente. Él fue quien me hizo comenzar a jugar un poco más. Para un jugador en mi posición, un extremo al que le gusta llegar y marcar, es el mejor entrenador que podemos tener porque eso es lo que más nos exige", comenzó Coman en 'Eurosport'.

"Él crea sistemas para tener situaciones de uno contra uno y es el sistema en el que más puedo aportar y mejorar. No me pidió estadísticas. Simplemente me pidió que cogiera el balón, encarase y centrara", continuó.

Paralelamente, el atacante confesó que se ve mucho tiempo en el Bayern: "No sé lo qué haré dentro de cinco años, todo es posible. Me gustaría estar en el máximo nivel y ganando títulos. El Bayern es uno de los clubes que puede ganar todos los trofeos".

Después de una buena temporada 2018-19, Coman no había encontrado su mejor versión en la 2019-20 y apenas había podido marcar cinco goles y dar tres asistencias en 24 partidos.