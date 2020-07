Guardiola le dio un toque a sus jugadores

El City, sin nada que hacer ya en la Premier, cayó en su visita al Southampton, lo que supuso la tercera derrota seguida de los 'skyblues' a domicilio.

Guardiola se mostró bastante contrariado después de dominar el encuentro. El técnico de Santpedor mandó un aviso a sus jugadores.

"De nuevo, jugamos muy bien pero no fue suficiente. Perdimos muchos partidos y así no podemos competir para ganar la Premier", empezó diciendo el ex del Barça.

Este toque de Pep a sus jugadores puede venir muy bien al cuadro 'citizen' de cara al encuentro de Champions contra el Real Madrid.