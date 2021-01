Guardiola lo tiene claro: "De Bruyne se quedará"

Una de las grandes figuras del City de Guardiola es De Bruyne. El belga, fijo en el once de Pep, ha sido protagonista en los últimos días por haber rechazado la primera oferta de renovación.

Su contrato finaliza el 30 de junio de 2023, pero el cuadro 'sky blue' quiere cubrirse las espaldas en caso de que el jugador reciba una oferta más que tentadora de un equipo 'top' de Europa.

Guardiola, ante los micrófonos de 'Sky Sports', se mostró convencido de que el mediapunta continuará en la disciplina 'citizen' más allá del año en el que expira su contrato vigente: "Estoy bastante seguro de que se quedará, pero al mismo tiempo tenemos que respetar el proceso".

"No sé qué está pasando porque no hablé con Txiki. Él sabe cuánto lo apreciamos, no solo como jugador de fútbol, ​​sino como persona. Es muy importante para el club. No estoy preocupado. Pero al final, por supuesto, es su decisión", añadió.

Mientras tanto, el City se juega este miércoles el pase a la gran final de la EFL Cup. Mourinho ya espera a Pep, pero el técnico de Santpedor deberá lidiar antes con el United.