"Guardiola me deseó lo mejor en Racing"

Racing Club afronta un interesante duelo frente a su par peruano por la jornada dos del torneo internacional, este jueves a las 21:00 horas (horario Argentina). En la previa al partido, jugadores del plantel profesional se comunicaron con los periodistas, contando las expectativas de la institución.

Quien se destacó con sus comentarios fue Benjamín Garré, el joven de 19 años que recientemente firmó en Avellaneda, tras su paso por Manchester City. "Le agradezco al cuerpo técnico por haberme esperado para alcanzar mi mejor forma física y futbolística", inicio el oriundo de Buenos Aires.

"En los últimos meses en Inglaterra había tenido pocos minutos. Lo había hablado con Diego Milito y todo el cuerpo técnico. Les estoy agradecido porque nunca me apuraron y me dieron tiempo para ponerme a punto. Allá se vive de otra forma, dentro y fuera del campo. Ir de a poco me está permitiendo una adaptación al nuevo contexto", completó.

Además, tuvo palabras elogiosas para los seguidores del equipo, que muestran apoyo desde el momento de su debut oficial ante Newell's. "La gente de Racing es increíble. Lo viví contra Newell's y confirmé todo lo que veía de afuera. Me hace sentir muy bien".

Si bien se trata de ligas diferentes, el jugador remarcó que "no hay tanta diferencia en el estilo de juego que vi en Inglaterra y lo que veo acá con Beccacece, porque en Racing buscamos presionar alto y mantener siempre un juego ofensivo y rápido".

A la par del funcionamiento colectivo, también se expresó a cerca de su modo de manifestarse en el terreno. "Jugar a un toque, el control y manejar los dos perfiles son cosas que aprendí y reforcé en Inglaterra y me sirven de mucho", sintetizó.

Por último, sorprendió al referirse a su anterior director técnico, declarando: "he aprendido muchísimo de Pep Guardiola, es un técnico de enorme jerarquía. Estoy muy agradecido por todo lo que me dio. Guardiola me llamó hace poco. Me deseó lo mejor. Fue una gran emoción haber hablado con él".