Guardiola quiere jugar la vuelta contra el Madrid en el Etihad

El inicial gol de Isco quedó en poca cosa después del 1-2 que dejaron en el marcador del partido Gabriel Jesus y De Bruyne. Ahora, tras la vuelta a los terrenos de juego tras el parón, ambos se verán de nuevo las caras a principios de agosto. Pero todavía no se conoce en qué escenario será.

A la espera de la decisión de la UEFA, que debe anunciar su veredicto este mismo jueves, Pep Guardiola habló de ello en sala de prensa ante los medios en una conferencia en la que habló también del futuro de Leo Messi.

"Queremos jugar en Mánchester", decretó el entrenador del Manchester City, que sabe que jugar en el Etihad, esté o no su afición, es siempre beneficioso para sus intereses. Oporto, otra de las sedes que no se descartan.

Sin embargo, el técnico está tranquilo a la espera de los próximos acontecimientos: "No he pedido nada, no tengo poder para llamar a la UEFA, tampoco a la FIFA".

Es una de las eliminatorias que faltan por resolverse antes de conocer cuáles serán los ocho equipos que estarán en la gran final que se disputará en Portugal con el novedoso y forzado formato.