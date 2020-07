Guardiola respondió a Tebas: "Debe estar celoso de la Premier..."

El TAS dio la razón al City. Los de Guardiola jugarán, por tanto, la máxima competición europea en la 2020-21.

Y a Tebas no le gustó nada esa decisión. "El TAS no ha estado a la altura", dijo el presidente de LaLiga.

Una opinión que no comparte para nada Guardiola. En declaraciones recogidas por 'The Independent', Tebas le ha mandado un par de recados a Tebas por esas palabras. "Este hombre debe estar celoso de la Premier... Es un increíble experto en temas legales", dijo con ironía. "La próxima vez, le preguntaremos quién debe juzgarnos", continuó.

Pep aprovechó para pedirle que se meta única y exclusivamente en sus asuntos: "Debería estar preocupado por LaLiga. Este tipo de personas, cuando todo está bien para ellos, todo está perfecto, pero si es en contra... es un problema para los demás", prosiguió.

Y le envió un dardo definitivo: "Estaremos en la Champions, señor Tebas. Y estaremos porque lo conseguimos y lo hicimos legalmente", enfatizó.

Defendió que el TAS hizo lo correcto. "Fue un buen día para el fútbol. Estoy increíblemente feliz por su decisión. Demuestra que todo lo que la gente dijo sobre el club no era cierto. Como he dicho muchas veces, si hicimos algo malo, aceptaríamos la sanción. Pero tenemos derecho a defendernos cuando consideramos que hemos hecho lo correcto. Sería bueno que nos dejaran de criticar...", prosiguió.

En otro orden de cosas, habló sobre las últimas informaciones que aseguran que el City quiere renovarle. "No ha cambiado mi opinión. Era feliz antes y lo soy yo ahora. Pero no es momento aún de hablar de ello. Como dije hace un mes, me quedaré aunque no haya Champions. Algunos decían que nos tenían que descender a la League Two... y en ese caso, también me habría quedado", concluyó.