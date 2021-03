Guardiola, sin minutos para Agüero, pero... ¿y para Joao Félix?

El contrato del Kun con el City finaliza en junio. A partir de esa fecha es una incógnita qué será de Agüero.

Desde LaLiga, el Barça ya le habría hecho una oferta formal para contar con sus servicios. A Guardiola le preguntaron por su posible renovación y dijo que en el City no tocará este tema hasta que acabe el curso.

Asegura 'Daily Mail' que Agüero no estaría nada satisfecho con su papel en el City. Se ve en forma y no entiende por qué apenas está teniendo continuidad en el once.

Es cierto que las lesiones le han frenado en momentos puntuales pero, una vez recuperado, el argentino cree que su papel no debería ser meramente testimonial. Se siente, afirma 'Daily Mail', de algún modo rechazado por Guardiola.

Añade este medio que el City le busca ya sustituto por lo que pueda pasar. Uno de los favoritos sería Joao Félix, el hombre de los 120 millones de euros del Atlético de Madrid.

La idea del City, siempre a tenor de lo publicado por dicha fuente, pasa por fichar a un jugador top el próximo verano. Y en el City llevarían un tiempo tras la pista de Joao Félix. Falta por ver si ese supuesto seguimiento se materializa en una propuesta en firme a los rojiblancos.