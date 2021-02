Guardiola, tranquilo: "¿El 'Gladbach? Es solo un partido más"

El entrenador del Manchester City reconoció no haber cambiado la preparación del partido frente al Borussia Mönchengladbach, aludiendo a la forma de funcionar que ha traído el éxito al Etihad Stadium, pensar siempre en el próximo partido.

Después de acumular 25 partidos sin perder entre Premier League, FA Cup y Carabao Cup, el Manchester City se medirá al Borussia Mönchengladbach en la Champions. Los octavos de final se abrirán en Budapest debido a los protocoles por el COVID-19.

Regresa la acción en la máxima competición continental, tres meses después. Pese a este amplio descanso en el torneo, Guardiola admitió que no cambiará la forma en la que afrontará el partido y aseguró que la atención la tiene puesta en su propio equipo.

"Es el mismo proceso. Pensamos en el partido del Borussia, luego en el West Ham, luego en el Wolverhampton y ya luego en el Manchester United. Esto es lo que haremos. Vamos paso a paso, partido a partido", explicó el entrenador catalán en la rueda de prensa previa al partido en Budapest.

"Jugamos un partido de fútbol. Hemos cambiado mucho de competición, de la Carabao Cup, a la FA Cup, a la Premier League y ahora a la Champions. Es un partido de fútbol, 90 minutos. Intentaremos hacer un buen partido y lograr un resultado, luego empezaremos a pensar en el West Ham", añadió.

"Tenemos el deseo de jugar bien, no solo en esta competición. Ese deseo estuvo el día del Arsenal, y contra el Everton. Es lo que tenemos que hacer. Luego, si lo merecemos, ganaremos y luego jugaremos la vuelta. Y si somos lo suficientemente buenos pasaremos. No hay más expectativa que esa. No hemos preparado el partido más que ningún otro", avanzó.

Pep Guardiola destacó la necesidad de que sus futbolistas estén centrados y alerta ante un 'Gladbach que superó un grupo en el que también estaban el Inter de Milán, el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk. Insistió en que una buena preparación sería clave para superar a los alemanes, "no basta con confiar en la experiencia".

"Es un partido, tenemos que estar concentrados los 90 minutos como hacemos en la Premier League. La única diferencia es que no conocemos tan bien a los jugadores del Borussia Mönchengladbach. Tenemos que hacerlo, necesitamos conocerlos un poco mejor. Tuvieron un grupo duro con el Real Madrid, Shakhtar e Inter, y lo hicieron increíblemente bien", subrayó el catalán.

Durante la rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final, Guardiola también actualizó la lista de lesionados, en la que Nathan Aké es el único nombre. Un problema muscular ha mantenido al central ausente durante 16 partidos, habiendo participado por última vez en Boxing Day contra el Newcastle United, aunque ha empezado ya a entrenar en solitario y se acerca, poco a poco, a un nivel físico óptimo para competir: "Todos están disponibles, salvo Nathan".

Guardiola tampoco ofreció novedades en cuanto a la elección de un lanzador de penaltis: "Ahora mismo pienso en la alineación. No lo tengo claro porque necesito ver cómo se recuperan los jugadores y cómo se sienten. Mañana (miércoles) decidiremos".