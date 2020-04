A Gudelj aún le escuece el gol anulado por falta a Militao

En unas declaraciones concedidas a 'AS', el centrocampista del Sevilla Nemanja Gudelj quiso hablar sobre la posibilidad de jugar sin público en la grada como medida preventiva por la pandemia de coronavirus.

A la pregunta de si preferiría ganar un título en un campo vacío a perderlo en uno lleno, respondió tajante: "Por supuesto. Entiendo que levantar una Europa League en un estadio vacío no es la situación perfecta, pero encontremos una solución para poder celebrarlo con los aficionados. Ya llevaríamos la Copa a la gente o lo celebraríamos por Zoom, aunque fuese".

Además, quiso hablar sobre su decisión de marcharse a China con solo 25 años: "Cuando me marché, la Liga estaba subiendo, había grandes jugadores como Óscar, Obi Mikel... Paulinho se marchó allí y luego jugó en el Barça. No es una Liga con nivel de niños, no es fácil jugar ahí. Y aprendí muchas cosas como futbolista".

Y añadió: "Además, en ese momento era difícil decir no a un contrato con el que ganabas lo mismo que podías ganar aquí en ocho años. Muchos me decían que era el fin de mi carrera, pero al final he sido yo el listo. Después me fui el Sporting y ahora he llegado al Sevilla, que ha ganado títulos europeos".

Finalmente, tuvo tiempo de recordar el gol anulado en el Bernabéu: "Sigo pensando que no debieron anularnos el gol en el Bernabéu. Militao no sabía dónde estaba el balón. Es un bloqueo tácticamente muy bien hecho, a mí me ha pasado y cuando me caigo no pido falta. Pero de qué sirve ya lamentarse".