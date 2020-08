Gudelj, desde su cuarentena: "Lo peor es sentirme fuerte y no poder estar allí"

Nemanja Gudelj fue el jugador del Sevilla que la semana pasada dio positivo por coronavirus. Desde entonces, el serbio guarda cuarentena en su casa y se perderá los octavos de final de la Europa League contra la Roma.

En una entrevista para los medios oficiales del club, Gudelj aseguró sentirse en perfectas condiciones pese a estar contagiado del COVID-19 y lamentó que estas circunstancias no le vayan a permitir estar con sus compañeros en esta eliminatoria.

"Me siento perfectamente, y la familia también. Los días se hacen largos. Estoy asintomático, no sientes nada, te sientes normal. Lo peor es que me siento fuerte y no puedo estar ahí hasta que salga negativo. El cuerpo me pide entrenar y hacer cosas, así que trabajo aquí para mantener la condición física para cuando vuelva, y estar lo más preparado posible", explicó.

"No se puede fallar, merecemos ganar por todo lo que hemos pasado, por cómo han tenido que entrenar los chicos tras mi positivo, separados. Esto muestra lo fuerte que es el grupo. Lo daría todo por estar allí con ellos", continuó.

Gudelj mostró su ilusión por la Europa League: "Es una competición que se ha ganado cinco veces y se quiere ganar la sexta. Tenemos calidad en el grupo, un ambiente muy bueno, somos una familia. Y eso, a veces, te lleva más lejos que sólo la calidad. Este equipo y este club pueden hacer muchas cosas".

Respecto a la eliminatoria con la Roma, así habló: "Va a ser un partido durísimo, los dos equipos jugamos fuera, pero creo que nosotros, con la confianza y ambición que tenemos, podemos y vamos a ganar. Tengo plena confianza en nuestro equipo. Tienen hambre de ganar este partido y volver con un triunfo. Y, a partir de ahí, ir partido a partido. La confianza que me dan a mí es suficiente para saber que vamos a darlo todo".

Por último, el centrocampista dio las gracias por cómo ha actuado el club y cómo se recibió la noticia: "He notado un cariño increíble y eso lo agradezco mucho. Este vestuario es algo especial, tiene un cariño que no se ve muchas veces. Les deseo todo lo mejor y agradecerles que estén ahí pendientes de mí, como una familia que, cuando las cosas van mal, están ahí, no sólo cuando las cosas van bien. Cuando alguien se cae, ahí está la familia para levantarse".