Gudelj ya sabía que el Sevilla le quería desde 2015

Gudelj estuvo durante cuatro años sabiendo que el Sevilla le quería hasta que la operación llegó a buen puerto. Él mismo lo dijo en una especie de rueda de prensa que le concedió a su compañero Sergi Gómez. En aquella época, militaba en la Eredivisie.

"Antes de irme a China, en el AZ, ya sabía que el Sevilla estaba interesado en mí y siempre me decía a mí mismo que quería jugar alguna vez allí, en el Sevilla. Oía muchas cosas muy bonitas de la ciudad y de los aficionados. No tenía ninguna duda ni en que podía salir bien el venir al Sevilla", afirmó.

"Ahora, en esta temporada, nadie nos ha regalado nada, lo hemos hecho todos nosotros como equipo y como club, juntos con los aficionados. Para mí, es muy merecido y lo repito: nadie nos ha regalado nada", analizó sobre el rendimiento del plantel.

De paso, habló del plano táctico: "Donde más cómodo me siento es como pivote, pero, ahora, usamos mucha táctica donde me meto entre los centrales. También me siento genial ahí. Cuando siento que es necesario salir, lo hago, y al revés".

Y sentenció: "Tácticamente, no es fácil, es bastante difícil, pero me gusta y creo que es una muy buena solución para el equipo. He jugado también de central porque fue necesario. Es importante saber jugar en varias posiciones y qué te piden en cada una de ellas, no solo las tuyas".