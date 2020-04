Guerra en el Bayern entre Matthäus y Salihamidzic

Aguas turbulentas corren en Múnich con uno de sus grandes fichajes. Lucas Hernández llegó a la Bundesliga por 80 millones de euros, pero los problemas físicos le han dejado fuera de juego.

Matthäus, leyenda del cuadro bávaro, criticó tanto al director deportivo del Bayern de Múnich, Salihamidzic, como al francés por el precio pagado por el ex futbolista del Atlético de Madrid.

"Tendrá que tener más olfato que con los 80 millones de euros que pagó por Lucas. De momento hay que admitir que no ha sido un negocio rentable", confesó el ex defensa en 'Sky Sports'.

"Queremos reforzarnos con un talento top de Europa y también traer a una estrella internacional a Múnich que suba el nivel de nuestro equipo y le ayude a la hora de ofrecer un fútbol con buenos resultados y de lo más atractivo a nuestra afición", explicó hace unos días el director deportivo bosnio.

No tardó en contestarle Matthäus. "No solo me sorprendieron sus declaraciones, sino también el momento. Anunciar este tipo de cosas sin necesidad y en tiempos en los muchos equipos que temen por su existencia, no es del gusto de todos. ¿Qué pasa si tenemos que esperar más de lo previsto hasta que vuelva el fútbol y los ingresos siguen faltando?", explicó el ex defensa.